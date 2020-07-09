炎炎夏日讓人想開整天的冷氣，但又怕收到驚人電費帳單。近日有網友透露，他安裝了變頻冷氣，卻還是不太敢久開冷氣，為此他特地上網詢問大家意見，「現在裝了變頻冷氣是不是就可以開整天了」，其他網友就分享自身租屋實況，「真的可以開整天」。

網友在PTT上表示，現在天氣太熱，以前舊式冷氣不敢吹太久，近期換了變頻冷氣，還是很怕電費爆掉，因此他上網詢問大家的經驗，「是不是從回家到隔天早上都不用關了啊？」。

文章曝光後，不少熱心網友開始分享自身經驗，「我就是阿，一個月不會超過 1500」、「我直接回報給你6月份開24小時冷氣+電腦，一度電5塊，剛剛看電費1750，小套房結論是不用關」、「關機有持續12小時以上再關 不然都耗電在冷房」。

台電臉書上也曾分享省電秘訣，溫度設定26~28度加上吹電風扇就能讓室內很涼，且冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%，汰換老舊冷氣改用能源效率1級的冷氣也能省電。

(中時電子報)