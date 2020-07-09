前高雄市長韓國瑜被罷免後，8月15日將進行補選。民進黨陳其邁民調，目前大幅領先國民黨李眉蓁、民眾黨徵召的吳益政。國民黨台南市議員謝龍介透露，有些高雄計程車司機跟他說：「罷免韓國瑜的不喜歡陳其邁，不然當時就不會讓韓國瑜當選。」

謝龍介接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，李眉蓁選情比較困難，因為陳其邁在那邊較久，根基也較深，不過陳其邁要拿到94萬很困難，除非出怪招。他南下高雄時，有些計程車司機都跟他說：「對啊！罷是罷完了，但是罷免韓國瑜的不喜歡陳其邁，不然當時就不會讓韓國瑜當選。」

謝龍介指出，罷免之後的氣勢對國民黨可說是「冰天雪地」的狀態 ，所以李眉蓁很有勇氣。李眉蓁41歲，未來可以在高雄為國民黨打拚。她的挑戰一開始大家不看好，形勢對她來說是很險峻，她必須在40幾天打一場快節奏的選舉，才有可能讓高雄人在短期間內都認識她。

謝龍介建議，李眉蓁能吸收支持國民黨、支持韓國瑜的人，才能回歸基本盤。基本盤以上的選戰要靠她自己，她的對手是自己；陳其邁的對手，也是陳其邁自己。因此這次補選，藍綠對決氣氛不會出來。

(中時電子報)