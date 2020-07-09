全球疫情仍未趨緩，羽絨衣大廠廣越（4438）6月營收15.68億元，年減16.11％；廣越指出，衰退趨勢已逐漸收斂，預期下半年表現會優於上半年。

廣越今年前6月營收50.2億元，較去年同期下滑21％。

在部分品牌客戶先前遞延的訂單回籠，廣越指出，營運衰退趨勢已逐漸收斂，其中，中國市場恢復情形優於預期，運動品牌客戶訂單影響相對較小。

隨著全球各地經濟活動漸恢復，廣越認為，又將進入羽絨衣生產出貨旺季，7至9月起業績將顯著拉升。

(工商 )