證交所表示，由新光投信經理的新光ICE美國權值（00776）ETF，將自8月11日起終止上市。

證交所表示，由於新光ICE美國權值ETF，已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，此已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。8月11日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。

(工商 )