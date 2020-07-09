新光ICE美國權值ETF自8/11起終止上市 18:412020/07/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，由新光投信經理的新光ICE美國權值（00776）ETF，將自8月11日起終止上市。 證交所表示，由於新光ICE美國權值ETF，已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，此已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。8月11日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。 (工商 ) #ETF #終止上市 #CE #美國 #權值 也許您會感興趣 財經熱門新聞 財神在哪裡？快來終結連槓 威力彩14.6億頭獎號出爐 - 財經 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 遠東巨城拚振興 推巨無霸券迎報復性消費 - 財經 - 工商 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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