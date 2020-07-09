倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日開高震盪，終場上漲22.5點，漲幅0.18％，收在12,192.69點，櫃買指數同步收紅再創新高，終場走揚1.99點，漲幅1.14％，以175.94點作收。三大法人方面，外資續賣66.75億元，投信續賣3.25億元，自營商續買8.45億元，惟外資於台指期貨市場上反手買回148口多單，累計淨多單部位為34,478口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然新冠肺炎疫情至今絲毫沒有緩和的跡象，不過這波資金瘋狗浪並不會因漲多就停止，況且11月美國總統大選接近，現任美國總統川普為尋求連任機會，勢必會推出更多的刺激方案，資金行情短期間內還不至於結束，加上內資法人大戶心態積極偏多，只要多方架構未受破壞，逢回策略偏「多」不變。

個股方面，本周納入投資組合的中天，擁小金雞合一的授權金與糖尿病解盲成功題材，5月每股大賺2.05元，配合多方氣盛、業內大戶偏多心態濃厚，近期連拉9根漲停板，且9日終場仍高掛逾7千張委買單，顯見後市創高機會仍可期待。

此外，具備產業願景，以及在未來3至6個月內，能夠為公司帶來轉機成長的個股皆值得留意，包括生技防疫、遠距商機、去美化暨5G基建、泛蘋果、宅經濟及台積電供應鏈等概念股皆各擁利基，行情不容小覷。

(工商 )