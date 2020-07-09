豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國8日再刷單日確診新高紀錄，但聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示，到今年底前美國失業率可能降至7～8％以下，顯示美國經濟正急劇復甦，聞訊後美股8日再度由科技股領漲，四大指數全面收紅，那斯達克指數續創歷史新高。

台股9日盤中也觸及12,273點波段新高，終場以12,192點作收，若後續成交量維持20日均量之上，同時守穩5日均線不破，大盤將有望延續多方上攻格局，反之需慎防爆量長黑的空方訊號出現，大量黑K低點12,028點視為短線防守點。

資金行情延燒，台股透過以量滾量的方式攻高向上，外資著墨電子權值股，內資看好生技股的成長空間，加上除權息旺季，台股殖利率穩定，配合美元弱勢、經濟復甦、油價走揚，皆成功增添市場信心。

整體而言，三大法人近期呈現買多於賣，伴隨新台幣維持相對強勢，資金活躍有利台股後市表現，後續選股可朝向6月營收表現績優的族群，包括5G、蘋概、印刷電路板（PCB）、NB、高殖利率、生醫防疫等個股擇優布局。

個股方面，本周納入投資組合的聯發科，外資研究機構看好2021年5G系統級晶片（SoC）出貨量可望翻倍成長，多方格局不變。

(工商 )