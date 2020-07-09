永誠國際投顧分析師李忠興強調，股價是資金堆砌出來的，有資金就有行情，而近日強勢股出現震盪，剛好可逢低切入洗盤點。個股方面，本周納入投資組合的逸達，新藥題材夯，其前列腺癌治療針劑，拚年底完成美國與中國授權，市場追價買盤積極。

他指出，美國科技股領漲，那指再創歷史新高，台股也在股王大立光法說會前率先表態，早盤一度大漲百點，來到12,273點，再創30年新高，尾盤漲多股出現拉回，指數漲幅收斂，終場上漲22點、收在12,192點。而櫃買再度創下新高，繼續拉出紅K棒。

資金行情讓台股欲小不易，各大券商都在積極預估台股高點，突破歷史新高12,682點只是基本消費，「萬三」已成市場共識。不過，就算台股創新高，個股選對選錯仍差很多，短線漲多且基期高者，大戶已是倍數獲利，但獲利釋出的資金不會離開股市，而是尋找基期相對低、整理型態剛突破、具題材的個股重新操作。

新台幣升值態勢依舊，無論是大陸台商的資金、港資、或是世界各地的僑資，加上外資，這都是新資金的湧入，再加上股市大漲，市值不斷增加，投資人操作資金活水增多，造就市場成交量持續增溫。

(工商 )