啟發投顧分析師楊基政表示，台股蓄勢挑戰12,197點，盤面投機補漲股當道，櫃買市場帶領權值股再攻一波，領先族群橫盤震盪，類股輪動加快，同步族群與轉機股宜短打因應。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面轉強，可望續攻。

展望後市，台股壓縮整理機率高，漲多族群開始修正，未來可觀察高價股能否攻勢再起，美股那斯達克及費半指數亦列入觀盤重點。此外，上市櫃企業10日將全面揭曉6月營收，操作建議挑選業績佳且殖利率高的個股。

(工商 )