面對後疫情時代全球低利率，台灣大額定存利率降至0.03～0.13％，活期存款利率僅0.01～0.15％，貼地利率造成遊資泛濫，其中遠東商銀Bankee社群銀行數位存款帳戶，活存利率0.6％，且無額度上限，比大額定存、活期存款、證券交割帳戶年息高達20倍，近期狂吸金，湧人數億元停泊資金駐足。

遠東商銀表示，遊資泛濫下，法人、大戶、散戶挪移資金尋找投資標的，持續湧入股巿，上巿櫃成交總量爆量來到3,853億元，近期更連續3個交易日站上12,000點、創30年來榮景。資金行情熱，5月證券劃撥餘額2.32兆元、活期性存款達17.69兆元，雙雙續創歷史新高。但年息僅0.05～0.15％，面對高點震盪的股市，資金更需要一個能夠靈活運用的停泊港，不少精打細算投資人，聰明運用數存帳戶的活存高利率無上限優勢，打造進可攻、退可守的有利環境。

遠東商銀指出，該行的Bankee社群銀行符合投資人先將投資資金停泊數存帳戶需求，設定約定轉帳提高轉帳額度，在決定金融商品買賣、股票交割前，可先取得0.6％、無額度上限的高利，於適合時機分批進場投資，若感覺市場過熱需要撤回資金，資金再轉回Bankee數存帳戶，同時具備靈活運用資金，及存款利息效益發揮到最大化。

以500萬元資金為例，存放在證券交割帳戶內，年利息僅1,500元，但存入Bankee數位存款帳戶，年息為3萬元，差距高達20倍。

對於準備重新進行資金配置、投資布局的投資人來說，若能妥善規劃資金停泊帳戶，高利無上限的數位帳戶是必備的好工具。遠東商銀認為，以該行Bankee社群銀行來說，具有金融百貨功能，運用Open API與許多金融科技的新型態投資服務進行串接，提供不同風險的投資商品，目前已有基金交換、P2P、P2B等，下半年還會有更多創新金融科技公司上架於Bankee金融百貨，提供客戶更多元的投資選擇。

(工商 )