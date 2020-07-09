2020年適逢君品十週年，今年二月開始，君品酒店推出一系列內容豐富的國人專屬住房優惠專案，廣受各界好評，隨著疫情的趨緩，進入了後疫情時代並逐漸為國旅開啟新的篇章，君品酒店也再度推出第六波超值國人住房專案，同時強勢再現饕客們引頸期盼的加拿大龍蝦，原價下殺2.7折，先下手為強。

君品表示，即日起~8月31日「一泊二食雙人龍蝦分享餐」國人住房優惠專案，雙人入住君品酒店雅緻客房，每晚只要6,000元(專案原價21,780元，等同2.7折，每日限量20間)，即可享雲軒西餐廳早餐及頂級的客房餐飲服務饗宴，房客可於客房內大啖加拿大龍蝦分享餐，包含田園生菜沙拉、歐式經典開胃前菜、加拿大水煮龍蝦3隻及精緻甜點芝麻巧克力蛋糕等多樣美味佳餚，凡於2020年7月31日前預訂，即每房再加贈主廚精選湯品，讓賓客安心旅遊，享受美好的台北輕旅行。

雲軒西餐廳同樣也自2月開始陸續推出數波吃到飽饗宴活動，好評如潮、訂位不斷，場場座無虛席，為回饋給更多喜愛雲軒的賓客們，將頂級牛排吃到飽活動延長兩個月並華麗升級，自2020年8月1日~9月30日，週一~週日午、晚餐時段皆推出「頂級牛排吃到飽」，午餐每人980＋10％元(原價2,980＋10％元)，晚餐另提供精選紅酒無限暢飲，每人1180＋10％元(原價3,180＋10％元)。

兩個用餐時段皆包含無限享用君品「片皮鴨三吃」、現點現做蒙古烤肉及繽紛沙拉吧供應超過20種的新鮮蔬菜、當令現流海鮮、果汁、日式料理、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點；除此之外，頂級牛排吃到飽方案凡個人持政府所發放之任一張振興紙本三倍券消費，午、晚餐每位均一價1000元，即可放肆朵頤鮮嫩多汁且帶有典雅木燻香的頂級牛排，盛夏美饌滿足味蕾。

(中時 )