蔡總統出席「臺灣機械工業同業公會會員代表大會」(總統府提供)

為協助國內產業紓困和振興，行政院將再推出追加規模逾2千億元的紓困方案，蔡英文總統今天表示，我們都非常了解業界的困境，行政院會在短期內提出紓困3.0方案。「請大家放心，政府絕對會永遠跟產業站在一起，也會用行動來相挺」。

蔡英文總統今天重申政府全力支持產業發展的決心表示，台灣剛剛挺過疫情的挑戰，同時我們也完成了很多不可能的任務。即使我們的業者很努力、技術也持續進步，但因為疫情的關係，外銷訂單還是有所流失。

她說，今年2、3月，政府已經編列特別預算，追加1500億，進行紓困2.0方案，編列薪資補貼和一次性營運資金補貼，除了希望協助勞工穩定就業，也希望給大家多一些支持。

雖然台灣的疫情穩定，但蔡英文指出，國際上疫情持續在延燒，我們都非常了解業界的困境。目前行政院長蘇貞昌、政務委員龔明鑫已經很密集的在討論，與大家一起度過難關的協助方案，將會在短期內提出紓困3.0方案。她請大家放心，「政府絕對會永遠跟產業站在一起，也會用行動來相挺」。

(中時 )