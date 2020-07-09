研究傑出獎獲獎者合影，潘文淵文教基金會董事長史欽泰（左起）、工研院協理吳誠文、台大電資學院院長張耀文、潘文淵文教基金會執行長羅達賢。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

潘文淵文教基金會每年頒獎表揚半導體、資訊及通訊等相關領域傑出華裔人士，今年選出10位傑出研究者，9日在工研院舉辦「研究傑出獎」、「年輕研究創新獎」及「物聯網創新應用獎」聯合頒獎典禮。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，為發揚潘文淵博士提攜後進的無私精神培養，每年頒獎給對科技產業及社會有卓越貢獻的華人，並培養具潛力的科技人才，24年來受獎人數超過1300位。

今年「研究傑出獎」有3人為，工研院協理吳誠文，他提出全球需時最短的測試演算法，有效大幅降低半導體產業的測試成本。台大電資學院院長張耀文，長期深耕微電子和電子設計自動化（EDA），更是首位非歐美的全球EDA學會最高領導人。香港科技大學工學院院長鄭光廷，研發多項技術成為目前最常用的軟性電路設計型式。

「年輕研究創新獎」4位得獎者為，稜研科技公司創辦人暨董事長張書維，醫盟科技公司執行長羅文甫，邑流微測公司共同創辦人李正宇，鉅怡智慧公司共同創辦人暨行銷長鐘孟良。

「物聯網創新應用獎」得獎人有，台大生物機電工程學系特聘教授江昭皚、交大助理教授林勻蔚、工研院資通所經理劉家隆，3人運用物聯網及人工智慧等技術，分別在智慧電網、智慧農業、綠能科技、室內人員活動狀態偵測等跨領域應用領域上有貢獻卓越。

(中時 )