行政院農委會推出250元農遊券，桃園商家踴躍參與，截至9日為止，桃園有73家業者參加，全台僅次宜蘭86家。桃園商家磨刀霍霍，準備好各項促銷，業者樂觀其成，希望搶農遊券大餅。

農委會9日在桃園市政府舉辦說明會，因桃園申請業者多，會場湧入大批業者。 桃園市長鄭文燦表示，桃園城鄉距離短，在推動休閒農業方面很有心得，並在農業局轄下成立休閒農業科，積極推動休閒農業，今年即將完成畫定10個休閒農業區的目標，也已同意籌設約70個休閒農場。

觀音蓮荷園老闆王昱翔表示，戶外的休閒農業是民眾解禁後的好選擇，業者都對這次的振興活動很有信心。王昱翔笑說，因為鄭文燦曾來體驗乘坐大王蓮，發現拍照時光線不足，臉都是黑的，內部檢討後新增了打光板及LED燈，保障民眾出遊時張張都是網美照。

復興華音山莊老闆王姿吟談到，近期是綠竹筍的產季，商家提供相關的體驗活動。由於家庭旅遊興盛，提供親子採摘季節時蔬、烹煮食材，父母很樂意和小孩共同參與戶外活動。王姿吟也強調，桃市府加碼的校外教學對孩子是很棒的體驗，同時也減緩家庭的支出費用，提高親子之間的親密感。

農遊券登記時間為9日下午15時至18日晚上23時59分，分別於14日及19日中午12時抽出500萬份。共有10大類農業場所可抵用消費，民眾可自由選擇購買農漁業產品，或是前往休閒農場進行農事體驗。

(中時 )