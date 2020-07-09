新光國小校舍屋頂綠化面積已達1300平方公尺，未來將持續擴增。（高市新光國小提供／袁庭堯高雄傳真）

新光國小「空中蝴蝶花園」種植灌木、蝴蝶食草及蜜源植物及鋪設草皮。（高市新光國小提供／袁庭堯高雄傳真）

校園裝冷氣成全台話題，但護樹團體強調，校園適當保留大樹、綠化才是克服高溫的基本功。高市新光國小打造「空中蝴蝶花園」成功替頂樓教室降溫2度以上，堪稱校園綠化節能典範。

新光國小校舍為2至5層樓高，2016年以「蝴蝶、生態」為主題打造「空中蝴蝶花園」，在部分校舍屋頂覆土約30公分深，種植灌木、蝴蝶食草及蜜源植物及鋪設草皮，目前整體綠化面積已達1300平方公尺，還成為學生生態、活動的教室。

新光國小校長王淵智表示，校園屋頂綠化經實測、確實可降低頂樓教室溫度至少2度以上，搭配抽風機、電風扇、曝曬面加裝遮陽板等方式效果更好。部分教室在高處加裝電動窗，製造熱空氣自上方流出、冷空氣從下方窗戶灌入的對流，降溫效果更明顯。

王淵智強調，屋頂綠化成功替校方省下建置冷氣的費用及電費負擔，未來學校將繼續擴大綠化範圍。

全台靠綠化、護樹調節酷暑高溫的案例還有嘉義縣朴子國小、台中市清水國小。朴子國小有號稱自日治時代就保存迄今的十餘顆老樹，但校方強調，熱帶老樹如鳳凰木、壽命僅百年，近來傳出壽終傾倒的案例，無奈校內土地有限，會先朝水泥地回歸綠地的方式辦理。

清水國小也有十餘顆老樹，樹高甚至達4層樓高，分布在日治宿舍改建的體育、音樂班教室旁及操場，也替教室帶來有效遮陰的效果。但校方坦言，縱使有老樹遮陰，面對年年上升的氣溫，效果也越來越有限。

「高雄愛樹人」執行長莊傑任強調，教室裝冷氣確實是孩子的福利，但成本高，校方做好護樹、綠化才是抗高溫的基本功。但近來校園不斷推廣太陽能發電，為了確保足夠的日照率，屢屢傳出砍除光電板周遭大樹事件。

屏東內埔就曾傳出一間幼兒園兩層樓高的教室，為了顧及屋頂太陽能光電板發電，將百年鳳凰木以斷頭方式修剪，老樹隔年便不治死去。對此，莊傑任希望主管機關能制定護樹管理守則，避免濫砍樹事件再發生。

(中時 )