艷星葉玉卿嫁豪門息影22年 近照流出美貌屌打20歲女

一代性感女神葉玉卿。(本報系資料照)
一代性感女神葉玉卿。(本報系資料照)
葉玉卿5年前與女兒合照，美腿吸睛。(取自IG)
葉玉卿5年前與女兒合照，美腿吸睛。(取自IG)

香港90年代性感女神葉玉卿擁有天使臉蛋與魔鬼身材，自1996年嫁給富商胡兆明，就甘願為愛退出演藝圈，隨老公赴美生活，至今息影已25年，過著相夫教子的貴婦生活。未料今日卻驚傳她的老公胡兆明申請破產消息，消息震撼中港台三地。

其實葉玉卿即便退出演藝圈多年，外型保養依然得宜，2018年她的大女兒胡芷欣還曾在網上曝光幫媽媽歡慶52歲生日近照，照片中葉玉卿凍齡驚人，美貌完全不輸身旁的18歲女兒，令人印象深刻！

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(中時電子報)

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