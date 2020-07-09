宏達電（HTC）宣布與台北晶華酒店合作，全新打造一間「VR兒童遊戲室」，讓暑期全家親子旅遊的同時，還有機會接觸最新VR科技，體驗HTC與美國自然歷史博物館合力推出的《雷克斯暴龍VR體驗》等六款兼具沉浸體驗、冒險探索、以及體能強化等寓教於樂功能的VR遊戲供房客體驗。

除能讓大小朋友接觸最新科技，並且還能享有飯店推出的「盛夏郵輪式度假體驗」，從吃、喝、玩、樂、買、學等6個面向、住宿和娛樂全包式的度假新選擇，配合政府政策，使用「安心旅遊券」或「振興券」消費還享有優惠。

這次HTC與台北晶華酒店合作，不只是把握暑期國旅的黃金假期，讓更多民眾可接觸HTC VIVE最新VR內容與科技，不用出國就能擁有類出國的度假感受，此次展出包含體驗美國自然歷史博物館《雷克斯暴龍VR 體驗》，此VR體驗內容為美國自然歷史博物館年度重要展覽《霸王龍：終極掠食者》的一部分，就算無法親臨紐約造訪博物館，消費者也可以把握這機會與博物館的展覽同步，並體驗如何讓6600萬年前的霸王龍在眼前栩栩如生地復活過來。

此外，還能潛入海洋之心，踏在沈船甲板上，觸摸地球最大生物鯨魚，一覽海底夢幻奇觀《The Blu》，或是體驗VR動感音樂遊戲《尖叫旅社Popstic》，跟著韻律節拍舞動你的身體，還有適合全家大小同樂的《憤怒鳥Angry Birds VR： Isle of Pigs》，身歷其境在憤怒鳥遊戲空間，調整彈弓，做出一完美的投射，將平日壓力一掃而空，還有《方舟公園》等冒險探索類遊戲體驗，，絕對讓大小朋友眼界大開，留下記憶深刻的假期時光。

台北晶華酒店所推出的「盛夏郵輪式度假體驗」除了搭配HTC提供多元VR遊戲體驗的「VR兒童遊戲室」，還加上桌遊以及故事城堡，並於每日晚間在頂樓泳池畔播放好萊塢以及迪士尼熱門電影、讓房客坐擁絕美的城市天際線、觀賞「城市星空電影院」，豐富的專案內容，絕對可以讓您一票到底盡享吃喝玩樂。

活動期間入住晶華的房客，可以另外選擇參加「Family Fun Pass家庭遊樂通行證」，享有無限次數進出「兒童遊戲室」體驗VR遊戲、無限量取用「自助點心吧」、並於晚間入座頂樓泳池畔觀賞「星空電影院」。

(中時 )