韓國航太工業公司（KAI），剛剛發布了第一架KF-X機身的照片，是位在泗川市組裝工廠，首架原型機的組裝工作。

全球飛行(Flight Global)報導，KIA公司說，就如照片所示，KF-X戰機已進行原型機組裝階段，預計可在2021年4月推出，並於2022年開始試飛。

試飛將持續到2026年，其間測試操作系統、航空電子、飛機運動能力，以及武器，如果順利的話，2028年可以定型，並開始量產。

在2010年，KAI與印尼簽定合作夥伴計畫，負責20%的研發費用，因此生產的6架原型機，會將其1架將運給印尼。不過雅加達方面沒有按時提供資金，現在雙方因成本問題而爭執中。

在上個月，美國通用動力航太公司，運交1具GE-F414發動機給KIA，這是KF-X的動力來源，目前還不會裝在戰機上，而是用在操作系統的測試。到2021年，GE會再提供後續的15具F414給KIA，總數16具發動機，將用在8架KF-X的原型機。

(中時電子報)