金門縣「民安6號」演習今（9）日在后湖中心教練場、金湖鎮體育館登場，逼真的演練過程和完整規畫，讓跨海指導的國防部次長李宗孝中將讚不絕口，肯定在金門看到其它縣市沒想到、沒做到的，真正是「軍民一家」、「同島一命」。
這項以2016重創金門的17級強颱「莫蘭蒂」，造成全島樹木毀損500萬株和大停電、大停水、通訊中斷等複合型災害為想定的年度大型演習，中央各部會主管38人跨海參加，金門縣則動員縣府、金防部、中央駐金、公民營事業單位、協力機構、民間志工團體共30餘單位600餘人參演。
在西半島后湖中心教練場集中實兵操演後，轉往東半島金湖鎮體育館，再演練災民收容安置作業，包括其它縣市少見的「寵物收容區」、「宗教撫慰區」，不但演練過程十分逼真，且設想周延完備，都讓中央督導機關肯定再三。
縣長楊鎮浯表示，演習的目的在做到有備無患、臨危不亂，軍民單位在有條不紊的過程中，展現防災、救災的態度和高度，提供鄉親安穩的保障和後盾。
(中時 )
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