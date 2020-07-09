男童玩安全帶自縛 警消協助脫困 18:232020/07/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警、消到場協助男童脫困。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男童把玩安全帶，卻將自己困縛在座位上。（王揚傑翻攝） 昨（8）日下午1時許，新北市板橋區1名10歲男童由叔叔開車載往補習班上課，男童在後座閒著無事，玩起身上安全帶，結果被緊緊纏住，到了補習班卻下不了車，叔叔試圖解開未果，只好求助警、消，協助脫困。 海山警分局表示，警方獲報隨即派員到中山路、民族路口了解狀況，本計畫不破壞安全帶協助男童脫困，但幾經嘗試，都無法徒手鬆解安全帶，只好在徵得車主同意後，由消防人員剪斷安全帶，男童才重回自由。 海山分局長林温柔表示，如民眾需警方協助，可隨時撥打110或轄區派出所的電話，警方將竭力為民服務。 (中時 ) #安全帶 #男童 #警方 #海山 #補習班 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 正妹遭獼猴當眾脫衣 伸手解褲頭還頭埋雙峰 - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 千金網紅醉鬧高檔和牛店？被列拒絕往來戶雙方互嗆 - 社會 擁20歲嫩妻還想娶小老婆 富商設局找男員工性侵 結果升天了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。