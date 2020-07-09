男童把玩安全帶，卻將自己困縛在座位上。（王揚傑翻攝）

昨（8）日下午1時許，新北市板橋區1名10歲男童由叔叔開車載往補習班上課，男童在後座閒著無事，玩起身上安全帶，結果被緊緊纏住，到了補習班卻下不了車，叔叔試圖解開未果，只好求助警、消，協助脫困。

海山警分局表示，警方獲報隨即派員到中山路、民族路口了解狀況，本計畫不破壞安全帶協助男童脫困，但幾經嘗試，都無法徒手鬆解安全帶，只好在徵得車主同意後，由消防人員剪斷安全帶，男童才重回自由。

海山分局長林温柔表示，如民眾需警方協助，可隨時撥打110或轄區派出所的電話，警方將竭力為民服務。

(中時 )