股市高點震盪，資金需要一個能夠靈活運用的停泊港，有不少精打細算的投資人，聰明運用數存帳戶的活存高利率無上限優勢，為自己打造進可攻、退可守的有利環境。以遠銀Bankee社群銀行數存帳戶為例，擁有活存利率0.6％、無額度上限之優勢，比大額定存、活期存款、交割帳戶年息高達20倍，近期Bankee吸引不少大額資金湧入，已有數億元停泊資金駐足。

遠銀Bankee社群銀行建議投資人，可先將投資資金停泊在Bankee社群銀行數存帳戶中，並設定約定轉帳提高轉帳額度，在決定金融商品買賣、股票交割前，先享0.6％無額度上限的高利，於適合時機分批進場投資，若感覺市場過熱需要撤回資金，可將資金再轉回Bankee社群銀行數存帳戶，不但可靈活運用資金，又可將存款利息效益發揮到最大化。以新臺幣500萬元為例，放在證券交割帳戶內，年利息僅新臺幣1,500元，存入Bankee數位存款帳戶年息還有新臺幣3萬元，差距20倍。

對準備重新進行資金配置、投資布局的投資人來說，若能妥善規劃資金停泊帳戶，高利無上限的遠銀Bankee數位帳戶是必備的好工具，而遠銀Bankee社群銀行的金融百貨，運用Open API與許多金融科技的新型態投資服務進行串接，為民眾提供不同風險的投資商品，目前已有基金交換、P2P、P2B…等，下半年還會有更多創新金融科技公司上架於Bankee金融百貨，提供客戶更多元的投資選擇。

(中時 )