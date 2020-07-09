台中市政府副秘書長朱康震被爆個人私生活領域部分，市長盧秀燕9日表示，雖然朱副秘書長是單身，且屬個人私生活領域；但身為台中市政府公務人員，生活還是必須自律，將重新調整職務；從12職等調離主管職，調整後為11職等參議，即日生效。

市府指出，曾任中央廣播電台副總台長、桃園縣新聞處長、中華職棒大聯盟秘書長的朱康震；前總統馬英九競選連任時，曾任台灣加油讚發言人。朱立倫參加國民黨總統初選時，他擔任朱競選總部發言人，還曾擔任麗寶國際賽車場總經理兼執行長等職。

朱康震去年9月獲市長盧秀燕延攬入府擔任副秘書長！他平時行事低調，即使陪同盧秀燕出席公開活動，很少上台亮相；朱被週刊爆料捲入桃色風波，引發中市政壇的關注。民進黨市議員砲轟認為他影響市府團隊形象，要求盧秀燕必須明快處理。

台中市府昨日中午發布人事令，將朱康震從12職等調離主管職，調整後為11職等參議。盧秀燕強調，雖然朱副秘書長是單身，這件事是個人私生活領域，但身為台中市政府公務人員，私生活還是必須自重自律，因此市府將調整其職務。

(中時 )