連鎖健身事業柏文（8462）6月營收2.97億元，月增7.96％、年增3.38％，創歷年同期新高，累計今年上半營收17.07億元，去年上半年度持平，顯示疫情受控、健身人口回流。

展望下半年，受惠於後疫情時代消費者對於健身運動強烈需求的反彈力道，柏文趁勢推出超值「振興券優惠方案」以及「入會費0元、手續費0元、免綁長約」的「3零方案」強力促銷，再加上教育部為振興運動產業加碼推出「動滋券」，法人樂觀預期，挾暑假旺季的加持，柏文旗下「健身工廠」會員人數將持續回升、逐月增長，很快恢復並超越疫情之前的水準，下半年營收將呈現逐月、逐季成長。

6月全台解封後，柏文「健身工廠」會員積極返回廠館運動以及執行教練課程，兩者皆已完全恢復至新冠肺炎疫情發生前之正常狀況。此外，柏文今年新開幕據點與去年年底前已投入營運廠館，6月份新入會及重新入會的會員人數均大幅增加，較疫情發生前更為熱絡，付費延展會籍的會員亦大幅減少，帶動6月「休閒運動及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」均較 4、5月顯著成長，推升集團營收。

為回應國內民眾積極追求健康與尋求紓壓的強烈需求，並配合政府7日上路的振興三倍券，健身工廠同步推出超值的「振興券優惠方案」，現在消費者加入會員，只要繳交新臺幣3,000元，其中全數或部份金額使用振興券均可選擇參加振興券優惠方案，除可折抵入會費2,500元及手續費1,000元之外，再贈送三個月會籍，最高價值超過新臺幣9,000元。

健身工廠同時推出去年深受好評的「入會費0元、手續費0元、免綁長約」的3零方案，讓不想採用振興券優惠方案的消費者也能馬上享受到入會優惠，即刻開始健康新生活。而繼推出「振興三倍券」之後，為鼓勵民眾於疫情趨緩後積極投入運動健身或參與體育活動，響應防疫新生活，教育部加碼20億元，發放400萬份500元「動滋券」，民眾可用於使用運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用，預計將為振興運動產業發展，帶動新一波運動商機。

「健身工廠」於台北市的第三家營業據點-石牌廠已於6月24日開幕，受惠於疫情趨緩開幕會員人數超乎預期，另外，彰化縣員林廠及新竹市西大廠預計於第三季投入營運，今年前三季健身工廠就會有6處都會型新廠館投入營運，在疫情影響逐漸排除的情況下，營收將呈現顯著增長，加上去年11、12月開幕的台北市健康廠、新北市永和廠今年可貢獻全年度營收，總共8處都會區據點可提供109年下半年度營收成長強勁動能。

此外，柏文旗下去年9月前開幕的43家廠館，截至今年5月因肺炎疫情衝擊營收，疫情後消費者對於運動健身強勁需求的反彈力道，亦將促成這43家廠館下半年營收顯現較大增長。109年下半年度營收成長引擎亦將帶動今年的獲利表現。

(工商 )