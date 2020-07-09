（與承租戶共體時艱，保險包租公已完成204件等承租案的降租或其他協助措施。圖／資料照片）

新冠肺炎衝擊觀光旅遊、服務等產業，保險包租公提供這些承租戶租金「紓困」措施，保險局9日公布，保險業已受理229件承租戶紓困申請，有204件已完成降租、租金緩繳、分期、免租期、延後起租日等措施，另有25件仍在協商中，而光是降租的部分，從4月開始到6月底，已少收1億7,277億元。

為協助產業度過難關，且保險業也不會因為少收租金，違反不動產投資即時利用並有收益的原則，保險局核准相關暫行措施，即保險業可提供承租戶相關協助措施，經報金管會核准，適用期間可排除適用必須逐月檢視出租率及年化收益率的規定，最長可到2021年的6月底。

保險局統計，到今年6月底，保險業已受理229件不動產協助措施的申請，已完成204件，一是有163件「降租金」，共有11家壽險公司及9家產險公司，提供163件承租案降租金，從4月開始到6月底，已減少1億7,277萬元的租金。

且被降租的163件承租戶，其中服務業有86件、觀光業47件，另外還有文化、航空、船運、醫療與製造業。

二是10家壽險公司及3家產險公司，提供41件承租案其他措施，包括租金緩繳、分期、免租期及延後起租日等，主要是服務業共23件，還有百貨、觀光、文化、醫療及製造等行業。

(工商 )