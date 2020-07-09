世界氣象組織8日發布的最新預測顯示，未來五年，即2020到2024年，全球每年的平均氣溫都可能比工業化前水平升高至少1攝氏度，年均氣溫升幅預計在0.91-1.59攝氏度之間。其中至少有一年的平均氣溫超出工業化前水平1.5攝氏度的發生機率為20％，一年中有一個月或數個月的平均氣溫超出這一水平的概率則高達70％。

預測指出，除南大洋部分地區外，全球幾乎所有的區域在未來五年內都會變得更熱，高緯度地區以及西非薩赫勒地區（撒哈拉沙漠以南）的降雨量可能增加，而南美洲北部和東部的一些區域則可能變得更加乾旱。與此同時，北大西洋北部區域的西風可能增強，意味著西歐的暴風雨天氣將會增加。

預測表示，與1981-2020年的平均水平相比，北半球大片陸地區域在2020年的平均氣溫或將升高0.8攝氏度以上，北冰洋的變暖速度可能是全球平均水平的兩倍，而熱帶地區，以及南半球中緯度地區的氣溫變化程度最小。

氣象組織秘書長塔拉斯表示，與工業化前水平相比，全球的平均氣溫已經升高了1攝氏度以上，過去的五年是有史以來最熱的五年，這份研究顯示出「實現《巴黎協定》目標，將全球平均升溫幅度控制在遠低於工業化前2攝氏度的水平，並儘可能接近1.5攝氏度，面臨巨大的挑戰。」

塔拉斯表示，「氣象組織已經反覆強調，新冠疫情所造成的工業和經濟放緩，不能取代協調一致和持續不斷的氣候行動。由於二氧化碳在空氣中滯留的時間極長，今年的排放減少並不會帶來大氣中二氧化碳濃度的下降……各國政府應該抓住機遇，將氣候行動納入經濟復甦計劃，確保在疫情後重建一個更加美好的世界。」

該項預測由英國氣象局牽頭，結合了西班牙、德國、加拿大、大陸、美國、日本、澳大利亞、瑞典和丹麥氣象預測團體的最新結論、知名氣象科學家的專業意見，以及全球主要氣象中心電腦模型所給出的綜合數據，將自然因素和人類活動對氣候的影響納入考量，對未來五年的氣溫、降水、風向和其他氣象指標作出詳細預估，為各國決策者提供重要參考，但預測中並未納入新冠疫情和防疫封鎖所導致的溫室氣體排放量變化。

(中時 )