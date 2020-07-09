台中警方展開為期7天全市「同步掃黑行動」，台中市警局長楊源明（前）9日在記者會上肯定偵破案件同仁的表現。（張妍溱攝）

中警方偵辦西屯區汽車租賃行開槍案，9日記者會上宣布破案，警方逮捕涉嫌開槍的莊嫌等3人，起出5短2長改造槍枝，警方持續追查其他共犯。（張妍溱攝）

台中今年發生3起重大槍擊案，台中市警察局長楊源明9日出席破案記者會表示，台中市升格後槍擊案是六都最少，3件槍擊案均純屬個案，「慶記」一詞對台中迅速破案、努力維持治安的警察同仁實屬不公平，任何案件警方全力偵破，要讓市民有安全生活環境，台中應是「打擊犯罪之都」。

警方指出，6月24日西屯區發生歹徒駕駛賓士休旅車離開金錢豹酒店，對空連開21槍，隔日警逮捕蔡及同夥劉男、陳男、林男，以及吳男等共5人，起出2把作案槍枝，警方宣告破案。

警方表示，7月3日西屯區發生某汽車租賃行，疑似股東財務糾紛，30歲莊嫌涉嫌朝天花板開2槍，隔日警方逮捕開槍的莊嫌，後續追查另2嫌到案，並查扣2把突擊步槍及散彈槍、5把短手槍，均為改造槍枝。

今年2月發生熱炒店槍擊案，曾嫌至潭子現炒店門口射擊至少23槍，隔月遭警方逮捕，並起出作案槍枝3把及子彈100多發。

楊源明在記者會上，肯定偵破案件同仁的表現；強調台中市或許在升格之前槍擊案件很多，但升格之後逐年減少，以今年來講台中市槍擊案是六都最少，任何一件案件警方全力偵破，我們一定要讓市民有安全的生活環境，確保台中市良好的治安環境。

楊源明表示，內政部警政署於上期治安民調顯示，在「居住社區（或住家附近）整體治安狀況滿意度」項目，台中市民滿意度達95％，為全國第一；另台中市警局去年「掃黑」、「緝毒」、「打詐」等項治安重點工作表現亮麗，成績六都居冠。警方投入「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等治安重點，各項成績斐然均居六都之冠；今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。

(中時 )