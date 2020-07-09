有線電視數位化「最後一哩」達標，NCC代理主委陳耀祥今日前進連江縣，視察馬祖地區有線電視數位化建設情形，並與連江縣政府行政處長陳麗玲、連江縣議會議長張永江及東引鄉長林德建等人進行東引鄉有線電視100％數位化啟用儀式，共同見證我國有線電視產業由類比系統，全面轉換為數位系統之重要發展里程碑。

為因應數位匯流發展趨勢，NCC自102年起陸續運用有線基金補助，引導有線電視系統經營者投資數位化網路建設，至108年底除連江縣東引鄉以外，全國有線電視系統均已數位化；NCC透過有線基金106年至109年度連續4年度之補助，連江縣系統經營者祥通事業股份有限公司終於在今年6月完成東引鄉之全面數位化。

陳耀祥指出，良好的數位匯流發展環境將為經濟發展帶來強大驅動力，同時也利用此行程空檔特與連江縣政府、中華電信及祥通公司進行座談，就馬祖地區之通訊傳播需求及後續建設、應用服務發展交換意見，期作為NCC及業者在未來政策制定或投資規劃上之參考，讓綿密之行動通信、固網寬頻及有線電視網路為馬祖地區提供優質服務及多元應用環境，並創造更多經濟發展機會。

(中時 )