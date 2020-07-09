後疫情時期，亞洲的諸多拍賣會經過幾個月的延期，近日重啟後市場儼然出現報復性消費，香港蘇富比春拍共刷新6項拍賣紀錄，富藝斯香港「20世紀及當代藝術」晚拍也較去年同期春拍增長了近10％，邦瀚斯的「中國書畫」拍賣會上，徐悲鴻作品〈秋興圖〉成交價也超過拍前估價4倍餘。

香港蘇富比8日的現代藝術晚間拍賣，全晚共刷新6項紀錄，總成交額逾8億港元（約台幣32億），為蘇富比現代藝術晚拍歷來第二高，共4件億元拍品誕生。其中常玉裸女群像《綠色背景四裸女》榮膺全場最高成交拍品，歷時10分鐘競投最終以2.58億港元（約台幣10.32億）投得。朱德群畢生唯一五聯屏《自然頌》在4位藏家爭持下，以超過1.13億港元（約台幣4.52億）拍出，刷新藝術家作品拍賣紀錄。

8日的香港蘇富比現代藝術晚拍，共刷新朱德群、關紫蘭、龐均、陳庭詩的作品拍賣紀錄，及朱德群書法拍賣、常玉鏡面油畫的拍賣紀錄。蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，此場拍賣反映市場對頂級藝術品的熱度不減，尤其逢朱德群誕辰百周年紀念，其作品首度破億成交別具意義。

富藝斯亞洲區主席陳遵文則表示，8日晚間的「20世紀及當代藝術」拍賣，總成交額近2億港元（約台幣8億），較去年同期春拍增長了將近10％，結果顯示全球藝術市場仍保有實力且持續穩定發展。

7日香港邦瀚斯的「中國書畫」拍賣，徐悲鴻70年來首次釋出市場之作《秋興圖》最後以超過845萬港元（約台幣3380萬）成交，為拍前估價逾4倍。邦瀚斯中國書畫部國際高級顧問兼主管苗亞杰於拍後表示，此為香港本年首場主要中國書畫現場拍賣會，足見不論線上線下，市場對「生貨」仍有殷切需求。

(旺報 )