黃正聰遭疑標案新貴 政院：有不法必查歡迎檢舉 18:292020/07/09 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑有標案新貴政院歡迎檢舉不法(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 身兼行政院觀光推動委員會委員、起草蔡英文總統觀光政策白皮書的黃正聰，遭爆與妻子承接政府標案超過2.7億元。政院表示，政府標案都有公開資訊與合法審查，若有不法一定查辦。 《報導者》報導指出，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰組了一個名為「前瞻觀光政策交流區」的500人LINE群組，交通部長林佳龍、政委張景森、各地觀光局長等人都在其中。黃並與妻子球員兼裁判，承接政府標案。 行政院發言人丁怡銘表示，政府相關標案都經過公開資訊與合法審查，若有任何不法一定查辦，也歡迎各界檢舉。 (中時 ) #觀光 #黃正聰 #標案新貴 #觀光國師 #行政院 #丁怡銘 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓後 謝龍介爆高雄運將驚吐這一句 - 政治 分析國民黨走勢 「他」被預測將會超越韓朱江！ - 政治 陳其邁稱當選恢復大港開唱 一查驚見大港停辦真相 網：太扯！ - 政治 高雄市長補選結局已定？黃創夏神比喻 - 政治 被叔叔帶頭罷免 「她」力挺王浩宇！網歪樓：是真愛 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。