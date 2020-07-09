身兼行政院觀光推動委員會委員、起草蔡英文總統觀光政策白皮書的黃正聰，遭爆與妻子承接政府標案超過2.7億元。政院表示，政府標案都有公開資訊與合法審查，若有不法一定查辦。

《報導者》報導指出，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰組了一個名為「前瞻觀光政策交流區」的500人LINE群組，交通部長林佳龍、政委張景森、各地觀光局長等人都在其中。黃並與妻子球員兼裁判，承接政府標案。

行政院發言人丁怡銘表示，政府相關標案都經過公開資訊與合法審查，若有任何不法一定查辦，也歡迎各界檢舉。

(中時 )