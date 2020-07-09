台南社大環境小組召集人黃煥彰於國土白皮書草案南部說明會上，高舉「龍崎牛埔自然保留區」等牌子抗議。（曹婷婷攝）

國土白皮書草案南部說明會今天在台南壓軸登場，台南社大環境小組召集人黃煥彰、研究員晁瑞光不滿蔡英文總統、台南市長黃偉哲允諾保護的龍崎世界地景在國土計畫竟畫設工業區，質疑跳票；營建署回應未定案，當地正申請自然地景，一旦通過，馬上依國土計畫法變更。

由內政部營建署舉辦的國土白皮書草案，一連在北東中南舉行4場說明會，今天在台南舉行最後一場，公家機關、國營企業等單位到場，台南社大環境小組召集人黃煥彰高舉多面看板「踢館」抗議。

黃煥彰說，當初退輔會336公頃炸藥工廠，中央未核准工業區，只同意是工業用地，現在炸藥工廠已關閉，蔡英文總統、黃偉哲都說要保護的世界級自然地景，為何前瞻台南市國土計畫卻畫設工業區？「當地生態豐富，有水鹿、梅花鹿、穿山甲等，是淺山生態方舟，可以把它變工業區嗎？」

黃煥彰說，國土計畫內容幾乎都談開發、土地解放，此外，面對氣候變遷等各種農漁業變化，國土計畫卻未跟上，還停留在口號及工程思維。

晁瑞光說，龍崎是台南國土計畫最指標的案子，但檢視台南國土計畫卻讓人覺得玩假的，龍崎當地有3／4土地是政府公告山崩地滑災害敏感區，應畫為「國保1」自然保留區，及「國保2」地質公園，盼政府不要讓人民失望。

營建署科長蔡玉滿解釋，現階段是通案畫為城鄉發展地區，南市府也註記正依文資法申請自然地景，一經指定自然地景，就啟動國土法第22條第2項規定，馬上依國土計畫法變更調整為「國保1」及「國保2」，目前只是預先保留空間，以利日後調整。她強調，距2025年公告仍有時間可與社會大眾溝通，強調全案尚未定案。

出席代表營建署簡報的台北市立大學副教授鄭安廷也說，龍崎惡地地景極富特色，會密切監督程序執行進度，符合文資條件就要保護。營建署綜合企劃組副組長林世民說，說明會目的就是種統整各界意見，回收問卷以南部場最踴躍，發言也最熱烈，顯見南部人特別關注環境生態議題。

(中時 )