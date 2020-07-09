好日子過完了！空運價格滑落，台驊6月空運營收為3.41億元，較前月腰斬，大幅減少54％，主要因素為國際空運運價因歐美醫療物資進口量減少而下滑，但因航空艙位供給仍吃緊，加上因空運運價下跌，傳統空運貨物庫存回補以及少部分客戶因海運艙位爆艙海轉空，預期第三季空運運量仍可延續，運價仍優於去年同期。

因新冠肺炎疫情影響，航空公司艙位供給大減、國際醫療物資急單需求以及亞洲區間內電子供應鏈物流需求成長等因素，推升國際空運運價大漲，今年第二季空運營收較去年第二季成長117％，較今年第一季成長107％，營收佔比達44％。

目前疫情仍持續延燒，預期航商減班計畫將延續，第三季市場艙位呈現供不應求，高運價仍持續。展望後市，歐美城市大規模解封之際，海運運輸需求將湧現，價量齊揚逐月增長，接力空運，將成為後疫情時代下半年主要成長動能。

中歐鐵路，因疫情影響出現海運轉鐵路、空運轉鐵路等轉單效益，自今年3月起，營運表現逐月成長。由於中歐鐵路具備的獨特優勢，運輸時間只有海運的1／3，在疫情後台驊許多客戶仍然選擇中歐鐵路運貨，今年第二季貨量較去年第二季成長2倍，營收較去年第二季成長87％，第三季台驊中歐鐵路攬貨業務持續成長中。

(中時 )