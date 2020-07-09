行政院去年4月核定經濟部提出「工業區更新立體化發展方案」，針對「非都市土地」工業園區廠商，符合相關要件可享最高400％容積率獎勵，解決企業缺地問題，也可增加更多就業機會。中市經發局9日正式公告開放受理「非都市計畫」工業區立體化申請，鼓勵廠商立體化升級及翻新廠房。

經發局指出，市府傾聽業者對工業用地需求，繼今年3月初祭出「都市型」工業區立體化方案後，9日正式公告開放受理「非都市計畫」工業區立體化申請；包含神岡豐洲科技工業園區、潭子聚興產業園區、太平產業園區、仁化工業區及霧峰工業區，皆可向市府提出容積獎勵申請。

經發局說，內政部也配合修訂「非都市土地開發審議作業規範」及「非都市土地使用管制規則」，並已修法完成，開放「非都市計畫」工業區立體化申請後，台中市各工業園區丁種建築用地廠商將大幅受益。

經發局表示，容積獎勵項目，包括「新增投資」、「能源管理」、「捐贈產業空間或繳納回饋金」3項，其中廠商「新增投資」達平均每公頃4.5億門檻，平均每公頃再增加投資1000萬，增加容積率1％，最高給予容積獎勵15％；「能源管理」容積獎勵最高可獲5％容獎。

廠商先取得「ISO 50001能源管理系統」證書，給予容積獎勵2％後，如設置太陽光電發電設備於廠房屋頂範圍50％以上者，再給予容積獎勵3％；廠商也可透過「捐贈產業空間或繳納回饋金」再取得容積，最高獎勵30％。

經發局強調，為鼓勵廠商踴躍申請，各園區「第一個」提出申請的廠商，配合辦理變更園區開發計畫，相關立體化作業費用，將由經發局納入該廠商「新增投資」項目計算，減輕立體化作業成本；市府將提供單一窗口協助廠商，盡快取得建築和使用執照，搶得先機投入製造生產、拚經濟。

(中時 )