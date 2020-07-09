北捷「走近偏鄉 走入北捷」公益活動列車開到花蓮縣，昨北捷董事長李文宗率隊前往花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小，由瑞北國小畢業的績優員工林樺總，現身分享成長經驗和工作點滴，李文宗更與瑞北國小進行足球PK賽。此外，花東地區國小以下學童，可免費搭乘貓空纜車及免費兌換兒童新樂園專案優惠券1張。

北捷今年首度規畫「走近偏鄉 走入北捷」活動，造訪的學校分別是台東賓朗國小、大南國小、利嘉國小及花蓮光復國小、瑞北國小等5所，透過績優原住民員工，帶領北捷走入原鄉地區，李文宗在現場與瑞北國小足球小隊員下戰帖比腳力。

李文宗表示，北捷在全世界軌道運輸相當有名，是台北驕傲也是台灣驕傲，但北捷成就來自社會大眾支持，現在當仁不讓回饋社會，拉近偏鄉與北捷的距離。

目前擔任環狀線司機員領班的林樺總表示，進入公司8年多來，在崗位上認真負責，自花蓮縣瑞北國小畢業，就二話不說接下活動第一棒，回到母校與小學弟小學妹們零距離接觸，大方分享自己的成長、求學及求職過程。

為慶祝公益元年首發活動，北捷推出「花東學童來臺北FUN放暑假」優惠，自7月15日至8月31日，花東地區國小以下學童，憑學生證或身分證明文件，可免費搭乘貓空纜車及免費兌換兒童新樂園專案優惠券1張。

(中時 )