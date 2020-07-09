當眼球內的玻璃體混濁或退化時，會產生一些膠質黏結物或細胞碎屑，而出現一些漂浮的雜物投影在視網膜上，便形成所謂的「飛蚊症」。多數患者也許在飛蚊症初期並未留意，等到察覺眼前漂浮的黑影變多，才想到應該就醫。

現代人依賴3C產品，離不開手機和電腦，中醫師鄭愛蓮表示，門診患者多半是因為太過勞累、用眼過度，才出現飛蚊症現象，通常西醫認為飛蚊症只要多休息就會逐漸減緩或消失。事實上，利用針灸和中藥調理內外兼治，就有消除飛蚊症之效，臨床上許多病患都表示經過中醫治療後，飛蚊症從數量變少、顏色變淡，直到消失不見。

鄭愛蓮曾收治1名30出頭、罹患飛蚊症的男性患者，平時習慣熬夜工作打電腦，經常半夜2點才上床睡覺，來求診時主述左眼的輕微黑影飛蚊症狀約有半年，而右眼漂浮的一大片黑影已長達2、3年之久，經過1周3次的中醫治療後，第2周回診時男子已可明顯感覺左眼黑影顏色變淡、較為透明；另1位年長女性，則是2眼都有3年的飛蚊症病史，接受中醫治療4、5個月左右，如今眼前飄過的黑影數量已大幅減少、顏色轉淡、幾近復原。

鄭愛蓮指出，眼睛發生異狀，病因可能不同，通常飛蚊症表現為眼前浮動的點狀、條索狀或小片狀的黑影，並隨著眼球轉動而位移；如果感覺眼前有固定不動的朦朧黑影，很可能是白內障或眼底視網膜出血，必須及時就醫檢查病因。

中醫針對飛蚊症的治療，初期症狀輕微時，會先著重針灸治療，包括手部的合谷穴、特殊的三叉一穴，眼睛周圍的睛明穴、攢竹穴和光明穴，建議隔日針灸1次、即每周3次。此外，同時搭配中藥方如杞菊地黃丸、明目地黃丸，作用在於滋腎養肝、加強明目退翳，調理肝腎陰虛導致的視力問題。中醫治療雙管齊下，視個人罹病時間而定，短至1周、長至3個月，飛蚊症狀都能獲得改善。

要避免飛蚊症復發，必須從生活習慣做起，鄭愛蓮提醒，夜晚不要貪圖玩手機、打電動或追劇而熬夜晚睡，人體的肝膽經於晚上11點至凌晨3點運行，睡對時間才能讓身體和眼睛充分獲得休息，減緩疾病上身。

(中時電子報)