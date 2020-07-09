勞動部勞動力發展署中彰投分署所籌組的勞動力發展策略聯盟舉辦7月A-team交流活動，邀請企業二代團體領袖、二代大學校長、工業會與學者專家等代表互動對話，分享新一代企業家所需要的創新、轉型、升級及接班所面臨的困境與需求分享；另提供勞動部人才培育政策資源說明，促成二代接班領袖認識勞動力相關提升可運用資源並進行推廣與帶動。

主辦單位會中邀請中華民國全國中小企業總會二代大學校長李紹唐，以「世代接班資源推廣」為題進行分享，他表示二代接班面對世界的趨勢脈動，必須有所變革與抉擇，同時要面對創一代的質疑與挑戰，也針對與會者所提出二代接班所遭遇的困境給予務實的建議。

台中大里工業區二代卓越會理事長林毅桓分享，自己因父親突離世而接班，從認命到使命，資源的應用與連結，是二代最需要的方向，透由業界專家的指引，以及中彰投分署企業人力資源提升計畫的協助下，從輔導、引動與建立，促成了扎實的人力訓練基礎，也獲得公司資深主管的認可。

台中市工業總會理事長吳桂森提到，二代接班中面臨最大的困境在於傳統產業創一代的授權模式，如何充分放手，使趨勢的AI與數位轉型的思維能夠引動企業精進；聯結烏日、彰化、草屯等機械的中小企業「喜圓逢CNC工具機聯誼會」林釗宏理事長也提到，CNC工具機的產業群聚，其實就是最基層的供應鏈夥伴，也在積極轉型，建立內部培訓模式，在中彰投區勞動力發展策略聯盟的協助下，逐步了解相關人才培育及訓練等補助計畫，讓他們可以更精進的藉由組織的中小企業鏈結，來形成自體性的內訓模式。

中彰投分署長林淑媛表示，中分署的服務範疇從前端人才的選才、媒合、到後端人才的職能提昇，提供人才培育一條龍的服務。透由勞動力發展策略聯盟舉辦A-team交流活動，能更有效關注轄區產業發展議題，進行知識經驗交流，也提供資源連結的管道，達成協助產業留才攬才的目標。若企業有人才招募及培訓需求，歡迎逕洽中彰投分署。

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(中時 )