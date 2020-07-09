42歲陳小姐，罹患乳癌第二期，腫瘤位置於左側乳房接近腋下，醫師建議左乳房全切除治療，但陳小姐認為乳房是女人重要的第二性徵，也是外表自信來源，無法接受術後乳房重建，經醫病共享決策樹(SDM Tree)，充分了解各種治療的選擇及優缺點，及自己最在意的部份，在與家人、醫師共同討論後，改以先化療、再局部切除方式保留左乳，術後癌細胞獲得控制，對於治療成效十分滿意。

北榮乳房醫學中心主任曾令民表示，由於乳癌治療方式多元，但病人能瞭解的十分有限，且醫療團隊無法全方位照護到所有患者，台北榮總乳房醫學中心率先推出「乳癌醫病共享決策樹」，讓乳癌患者透過決策樹了解不同治療方式的優缺點，思考最在意的因素，並評估可能發生的問題，由醫病共同決定最佳治療方式，以「瞭解、思考、評估、決定」四步驟，落實病人治療決策權，讓治療方式更透明。

北榮乳房醫學中心主治醫師趙大中表示，在門診中確診罹患乳癌，相信病患一定處在震驚之中，雖然眼神很專注的看著醫師，但醫師說的不一定都聽得進去，或是回到家又忘了不少，醫病共享決策樹列出了乳癌病患最常問的八大問題，包括接受乳房手術後，需要做乳房重建嗎？乳癌病患怎麼圓生子夢？乳房重建手術後的治療選擇等等，患者只要用手機掃一下ＱＲ ＣＯＤＥ，就可以透過問劵填寫，來更進一步做出自我評估，並做為醫師與病患溝通的重要依據，為病患做出最好的治療決定。

(中時 )