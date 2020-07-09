台中市58歲陳先生為大腸直腸癌患者，5年前接受癌症手術後，淋巴結內卻有小於0．1mm的腫瘤，主治醫師以病人安全為考量，與癌登人員討論並確認分期，建議陳姓患者採口服化學藥物治療，持續追蹤多年健康穩定，未復發狀況，顯見台灣癌症登錄發揮作用，有助癌症預防和治療。

台中榮民總醫院整合性癌症中心主任醫師李旭東說，患者因擔心無法參加女兒婚禮，經建議採用口服的化學藥物治療並追蹤，目前病情穩定；因癌登人員發揮專才，協助臨床更確認期別，作為治療指引的參考，讓病人可以安全治療，肯定癌登人員的專業表現是病患福音。

主任醫師李旭東表示，當初陳姓患者癌症手術後，淋巴結發現小於0．1mm的腫瘤，按照美國標準判定期別，為第1期，應不用化療，但患者擔憂體內有癌細胞，且不想化療，想參加女兒婚禮，醫師透過癌登數據參考，和患者討論後，決定採用口服化療藥物治療，讓患者的健康狀況穩定，癌症登記即是基礎工程。

台中榮總醫企部病例組副技師李佳玲表示，台灣癌症登記滿40年，一直默默在做卻是很重要角色，資料庫相當完整正確，中榮每年癌登近6千件，不但有大數據方式提升效率，更以人工仔細比對，確認每1筆資料，整合許多資料並與各科醫療團隊會議討論，未來可望成立AI智慧導入癌登資訊系統。

(中時 )