英大證券首席經濟學家李大霄表示，大陸股市經過30年發展，市場化規範化國際化穩健推進，外資參與度慢慢提升，市場規模逐漸擴大已超過10兆美元，最近市場大漲之後，很多人產生了瘋牛的幻覺，但認為更重要的是投資者漸漸成熟，觀察市場並不具備「瘋牛」的條件。

大陸A股9日成交量再破兆元（人民幣，下同）規模，全天滬深兩市的成交量連續第6個交易日突破兆元。同時北向資金也在尾盤加速流入，單日淨流入額達79.51億元，

從指數角度來看，市場也表現出震盪上行趨勢，截至9日收盤上證指數收漲1.39％、深證成指上漲2.6％，創業板指則達到近4％漲幅。

觀察近期A股「牛氣轟轟」的趨勢，據網易財經引述李大霄說，最近市場大漲之後，很多人產生瘋牛的幻覺，其實當下市場已經完成股權分置改革，並不具備2007年大牛市的條件。但經過2015年槓桿教訓，現在重蹈覆轍的機率同樣較低。

(旺報 )