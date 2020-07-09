半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）9日公布2020年6月合併營收達3.76億元，較2019年同期的2.11億元成長78％。2020年第二季合併營收為11.4億元，創近五季度營收新高，並較第一季成長21％。

朋億表示，第二季整體營收表現創近五季度新高水準，主要係受惠中國半導體、記憶體大廠客戶在疫情後訂單出貨需求明顯提升，尤其在半導體產業主要客戶拉貨力道強勁，挹注第二季半導體產業營收比重維持超過60％水準，隨著公司持續加速完成遞延訂單完工出貨認列，推升旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程服務業績表現，帶動公司整體產能稼動率保持一定水準之上。

朋億指出，觀察中國持續深化半導體產業自主化、5G布建發展趨勢明確，不僅今年中國半導體業者籌資規模持續擴大，且近期中國紫光集團旗下長江存儲亦宣布啟動國家記憶體基地二期工程項目，力拼產能提升較現行的三倍水準，加速實現半導體自製率、降低對進口的依賴，有助於持續創造公司良好接單環境

朋億表示，憑藉公司多年在高潔淨度化學品供應與分裝系統設備關鍵的研發技術及量產能力，可彈性配合客戶製程所需同步調整施作內容規劃及設備上的技術提升等競爭利基，深獲國際知名半導體、光電等產業大廠客戶高度的肯定與長期重要合作夥伴，所累績之技術與經驗為取得中國半導體業務訂單最佳優勢，挹注公司整體營運保持良好成長動能。

展望2020年第三季，朋億持審慎保守看法。朋億仍持續深化拓展中國主要半導體、光電、LED等客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務，隨著主要客戶加速設備出貨、施作工程進度，有助於創造第三季營運表現延續第二季良好動能。

此外，朋億亦持續拓展5G、Micro LED、第三代半導體等領域大廠接單契機，推升整體訂單維持高峰，有望陸續展現於下半年整體營運貢獻，創造未來營運逐步回升之正面挹注。

(工商 )