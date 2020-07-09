伴隨泰國積極投入公共基礎建設工程，帶動盤元鋼筋需求轉強，聚亨（2022）6月份合併營收大放異彩，單月合併營收為7.92億元、月增21.02％、年增11.22％，累計合併營收為42.54億元、年減29.16％。

受此激勵，聚亨9日股價攻上漲停板，終場每股上漲0.41元，收在4.56元、單日漲幅9.88％，單日成交量2,109張。

(工商 )

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