華南金控發言人 華南銀財務會計部經理張炳輝接任 19:022020/07/09 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控公告，發言人異動，發生變動日期為7月9日，舊任者為華南金控副總經理兼發言人兼公司治理主管呂金火，新任者為華南銀行財務會計部經理兼華南金控財務管理處處長張炳輝，異動原因為退休，生效日期為7月16日。 此外，華南金代理發言人異動，發生變動日期為7月9日，舊任者為華南金控副總經理（總機構法令遵循主管）兼法令遵循處處長陳天鈺，新任者為華南銀行總稽核邱美卿，異動原因為職務調整，生效日期俟新任者原職務卸任報經主管機關核准並取得金融控股公司總機構法令遵循主管資格條件後生效。 (工商 ) #天鈺 #華南金 #華南金控 #異動 #發言人 也許您會感興趣 財經熱門新聞 財神在哪裡？快來終結連槓 威力彩14.6億頭獎號出爐 - 財經 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 遠東巨城拚振興 推巨無霸券迎報復性消費 - 財經 - 工商 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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