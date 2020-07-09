華南金控公告，發言人異動，發生變動日期為7月9日，舊任者為華南金控副總經理兼發言人兼公司治理主管呂金火，新任者為華南銀行財務會計部經理兼華南金控財務管理處處長張炳輝，異動原因為退休，生效日期為7月16日。

此外，華南金代理發言人異動，發生變動日期為7月9日，舊任者為華南金控副總經理（總機構法令遵循主管）兼法令遵循處處長陳天鈺，新任者為華南銀行總稽核邱美卿，異動原因為職務調整，生效日期俟新任者原職務卸任報經主管機關核准並取得金融控股公司總機構法令遵循主管資格條件後生效。

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