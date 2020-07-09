晶電（2448）、隆達（3698）合資的控股A公司塵埃落定，新公司定名為「富采投資控股股份有限公司」，隆達9日公告，將於8月7日召開股東臨時會通過合資控股公司一案；趕在隆達下市前，隆達第二季營收重返成長，第三季挾旺季效應，可望優於第二季，法人預期，隆達有機會單季轉盈。

富采投控規劃於10月20日上市，資本額達68億元，富采投控除將100％持有晶電、隆達股份之外，隆達大股東友達（2409）因持股隆達27％，股份轉換之下，友達未來將持有富采投控約7％股份，並有機會進入富采投控董事會，成為董事成員之一。

目前隆達董事陳炫彬、隆達董事長蘇峰正均出身自面板大廠友達，未來友達在新公司將扮演一定角色。

隆達9日公告，將於8月7日召開股東臨時會，通過與晶電進行股份轉換，使新設公司-富采投控取得隆達、晶電全部股份，晶電、隆達將下市，全案將提請股東會通過。

隆達6月營收達6.69億元，月減5.5％、年減20.9％，主要因季底盤點效應，累計隆達第二季營收21.31億元，單季營收重返成長，季增26.85％、年減12.5％，季營收水準回升至2019年第一季，該季已經處於獲利狀態。

隆達表示，第三季在傳統旺季效應之下，市況看起來比第二季好，今年有機會恢復往年的季節性循環，在第三季邁入高點。

由於隆達過去三季的赤字幅度並不大，每股淨損分別達0.19元、0.69元、0.34元，法人預期，第三季在營收拉升之下，隆達應有機會挑戰單季轉盈。

隆達雖然LED上下游一貫廠，但擁有藍光晶片月產能約100億顆，主要為自用，與晶電合資富采投控之後，雙方可望整合晶片產能，全球市佔率將攀升至12％，整合LED晶片、後段模組以及下游面板設計，有利於富采投控衝刺Mini LED或是Micro LED。

(工商 )