連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）公告6月營收1.29億元、月增13.93％，已是連續4個月成長，復甦態勢明顯，累計前年上半年營收6.22億元，其中第2季營收3.45億元，除連續3月突破億元大關外，也較第1季季增24.48％。

展望後市，夏天是連鎖茶飲傳統旺季，加上大陸疫情已顯著趨緩，法人預期雅茗-KY下半年營運將持續回升，第3季營運將較第2季更上一層樓。

6月北京出現第2波疫情，北京門店營收表現受些微影響，但疫情控制得宜並未出現大爆發，預估很快就可恢復正常。另外華南暴雨也影響雅茗部分門店營運時間，但整體營收在大陸商業活動恢復正常加持下，表現仍相當亮眼。

為擴大營動動能，雅茗-KY近期積極進行新零售事業線上線下整合，除邀請知名網紅代言，並在網路進行直播，將線上客群導入實體門店銷售。同時配合旺季到來，雅茗-KY推出夏季系列新品，成功帶動原物料貿易營收大增，推升6月營收仰攻成長。

6月起已經進入手搖茶飲的傳統旺季，各門市營業額也已經回復到過去正常時期8成以上的基礎，接續夏季高溫旺季助攻之下，下半年營收維持持續成長的趨勢不成問題。

雅茗-KY今年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭發展策略，其中展店腳步受疫情影響暫時放緩，但3月起陸續已經進行疫情後的展店準備工作，累計上半年展店近100家，其中6月份全球市場就開出30店，更至美國電商龍頭Amazon西雅圖總部插旗。

除此雅茗-KY也陸續在美國西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛、芝加哥、達拉斯、休士頓及美東等城市開出新店，預計下半年展店速度將進一步加快，持續往全年展出500店的目標邁進。

經過組織重整再造，雅茗-KY已確立以「茶」為核心的經營理念，並啟動「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3大成長引擎，進行茶飲品牌多國家、多市場、多文化的布局。另外，今年包含「國際合盟」、「投資併購」也都已經有具體成果，成長動能無虞，隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多因素加持，營運表現將逐季提升，看旺未來大幅成長趨勢。

(工商 )