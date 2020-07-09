隨著大陸CBA開啟第2階段復賽，將於10日晚間領軍北京首鋼出戰吉林的林書豪，9日在個人微博發表長文，暢談他對於這次CBA復賽與2020年整體的7個想法，除了重申他非常想念現場球迷的熱情，也宣誓追求本季CBA總冠軍的無比決心，以下是他的微博內容：

「在經歷了一個全球大流行疫情和沒有籃球的151天之後，CBA終於重新開始復賽，我們也剛剛打完了第一個階段的14天8場比賽。這期間我們必須待在自己的隔離區域內。這真的是一個非常特別的情況，所以我們也為重新開始打籃球做了很多的準備和工作。大家都知道我最喜歡的數字是7，所以在這裡我想總結我對CBA重啟和2020年整體的7點想法。

1. 以感激的態度開始每一天。新冠肺炎奪去了很多我曾認為是理所當然的『正常』事情，所以最近我也開始每天寫下10個我對上帝感恩的事情。隨著我寫下的越來越多，我才發現我真的很幸運。健康、家庭、我的性格、不同的美食、悅耳的音樂、有地方睡覺、知道我有下一餐可以吃、可以打籃球、年輕(雖然很多人都會說我其實是個老隊員了哈哈)。還有很多很多，我也希望大家都可以心存感激。

2. 我真的深深地想念我的粉絲們！直到我不得不空場打了之前的8場比賽之後，我才發現原來我的粉絲們給我帶來的力量是如此巨大！在一個沒有主客場之分、空空的球館裡打球還挺難的。我得誠實的講，不管是不是在北京，這賽季每一場比賽對我來說感覺都像主場一樣，所以這裡真的要致敬首鋼的球迷們！

3. 籃球現在比以往都要有意義。在整個世界從新冠病毒復甦之際，籃球已經不僅是一項運動了，它象徵著人類復蘇並反擊：回到『常態』的一大步。隊員們在場上比賽的意義已經不單是不是隊伍vs隊伍，更多的是人類種族努力奮鬥去戰勝病毒，也正是這個給了我們一個上場拼搏的機會。我想鼓勵所有人，尤其是年輕人，生活總是會有失望、挫折、和失敗，但最重要的是我們要怎麼從這些經歷中學習。新冠病毒打破了所有人的計畫，但是我學到了一件事情：上帝總是把我們最壞的經歷變成最好的東西，所以要去相信然後追逐自己的夢想！

4. 建造橋樑，而不是圍牆。我真的相信這個全球大流行病並沒有改變人，但是曝光了一些人的本質 - 我們在網上看到了很多社會動盪、指手畫腳、和仇恨言論。往前看，人類種族需要團結的力量才能成功抗擊新冠病毒。我們在這個星球上都是同一個隊伍的人，然而一個隊伍如果內鬥的話是不能抗擊對手的。所以要建造橋樑，而不是圍牆，建造人與人之間的，社群與社群之間的，國家與國家之間的橋樑。

5. 多聽少說。我們必須學會傾聽和學習，然後花時間瞭解別人的處境，才能建造橋樑。社交媒體的壞處就是所有人都可以隨便說話，導致很多人說話或者發東西前不去思考。如果你真心想瞭解一個人，多花一些時間，問問題，然後傾聽。如果你不懂得去理解別人，那麼這就是你的不足了。世界需要更多的同情心和愛，而這是要從傾聽開始，並不是隨便亂講話。

6. 不要忘記困難中的人！這場疫情讓很多的社會問題惡化了，更多人正在經歷苦難。多少人連他們的下一頓飯在哪裡都不知道？多少人少了工資，丟了工作，丟了他們多年追逐的夢想？當我今年發起 『三分心』 的時候，我們的目標是希望去説明北京的流動兒童。現在我們支持的的兩個專案，蒲公英中學和新公民計畫，目前捐款累積到15.6萬元。這些項目會幫助提供給孩子們更多優質與合適的教育。每天，我們都要記住贈人玫瑰手有餘香，去傳播愛與如何去愛。在我看來，當你不再只是為了自己和家人思考的時候，生活會變得更有意義。幫助我們身邊需要幫助的人是我們的責任和榮幸。

7. 最後我想回想一下真正重要的東西！這是我最後也是最重要的一個總結。我發誓我會全力以赴追求CBA總冠軍，但是在每一個成就之後，我們總是會有下一個目標或者追求。在我的信仰中找到滿足感使我享受每天一的旅途。在我完成、經歷、和目睹所有的事情之後，我可以真誠地講我對耶穌的信仰是我生命中讓我最滿足的東西。很多事情會帶來快樂也會帶來傷心，但是知道我正在被真正地愛著，不管我經歷過什麼失敗或者犯過什麼錯誤，總能讓我擁有更深的喜悅和滿足感。這就是恩惠的力量吧！新冠病毒讓我重新評估了生命中的重要的東西，所以我希望大家也能一樣思考！」

(中時 )