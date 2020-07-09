香港新冠肺炎疫情近日已確定爆發第3波疫情，社區群聚感染近數日皆呈倍數上升。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，9日新增42宗確診個案，當中34宗是本地感染，8宗輸入個案。港府今天決定，重新實施較嚴格的防疫措施，包括限制餐館、酒吧、卡拉OK、健身房等場所每桌限4人或每間限8人，較原規定容許人數減半。

據《東網》指出，本地感染的主要感染源為慈雲山港泰護老中心群組共23人，大部分無病徵。另有8宗輸入個案，包括3名機師，1名貨機服務員，以及2名菲傭，本港確診病例累計增至1366宗。

張竹君表示，今日新增的34宗本地個案中，除了23宗是屬於「慈雲山港泰護老中心群組」，茶餐廳群組增至7人，另外9宗經排查已找到源頭，有多名為出租車司機，另外尚有2人來源未查明。

報導稱，疫情亦對校園造成威脅，今日仍有數宗校園內初步確診個案，其中包括中小學生與家長，目前已有12所中小學停課消毒。

醫院管理局總行政經理劉家獻表示，因應疫情反覆，公立醫院今日起暫停非緊急醫院的探訪安排。另會加開分流的檢測站，照顧疑似症狀病人，騰空負壓病房予有需要的病人，亦會考慮重開二線的隔離病床，約有400至500張；社區隔離設施亦會列入考慮。

香港食衛局長陳肇始則公布有關緊縮聚令等防疫新規定，以增加市民的社交距離。從11日(周六)凌晨起恢復先前執行的限聚令，餐館客人不能超過總入座率6成，每桌不能多於8人；酒吧、夜店及夜總會的入座率同樣降至6成，每桌不多於4人；健身中心、派對及卡拉OK房間的容納人數由16人降至8人；電影院並將禁食。

陳肇始呼籲，市民應保持衞生、配戴口罩，以及減少外出，另建議食店嚴格執行1.5米距離及安裝隔板。新公布限聚措施有效期至7月24日。

(中時電子報)