「中華民國婦女聯合會」遭內政部廢止立案，面臨解散危機，日前向台北高等行政法院聲請停止執行獲准。內政部不服抗告，最高行政法院認為原裁定無違誤，駁回抗告確定，本件訴訟確定前，內政部不得清算婦聯會。

《政黨法》2017年12月6日公布施行，內政部限期要求政治團體轉為政黨，但婦聯會自認公益運作，不會派人參選，不應成為政黨，想申請轉型非政黨團體或基金會。內政部不理會，直到今年4月27日期限屆滿，廢止婦聯會立案，婦聯會只好提起行政救濟。

婦聯會聲請停止執行，北高行認為，婦聯會若被廢止立案，清算後的剩餘財產將歸國庫，法律效果及相關效應即刻發生且不可逆，對會員結社自由影響甚鉅；內政部要求轉為政黨，未提供其他選項，退場機制嚴重僵化，恐過度限制人民結社自由，有違憲之虞，5月28日裁准停止執行。

內政部抗告，最高行也認同北高行見解，指廢止立案處分確有「難於回復之損害」及「急迫」等積極條件，符合停止執行要件。

最高行裁定更指，婦聯會等非政黨政治團體雖不適用《政黨法》，內政部仍可依《人民團體法》 監督，且北高行已裁定婦聯會不得收受政治獻金，停止執行對公益應無重大影響，故認定抗告無理由，予以駁回。

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(中時 )