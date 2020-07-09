十三行博物館舉行青年諮詢委員會，青年學子激發創意討論「後疫情時代」博物館策略，討論出「線上導覽」提出應結合語音想法、加強品牌辨識度、將行銷活動融入「三倍券」等；館長陳春蘭表示，青年學者提出的建議創新又不失傳統，對經營有大助益。

十三行館長陳春蘭表示，館方自去年七月成立青年諮詢委員會，委員學經歷大不相同，提出的建議既有國際觀，又重視在地連結、觀念前衛創新也不忘關懷傳統，會議過程不斷互相激發新點子，相信對於未來的經營有很大的助益。

國立台灣大學歷史研究所的陳柏翰提出看法，他認為博物館應加強培育更多種子教師加入考古教育，讓博物館可以走進學校；國立海洋大學海洋文創設計產業學系孫瑋成則展現了「設計人」的敏感度，認為十三行可以從豐富的典藏文物中，創造符合博物館品牌形象的圖像。

國立成功大學系統及船舶機電工程學系一年級的吳冠逸表示，在不敢出門的防疫期間，透過電腦逛十三行數位博物館是他的休閒活動之一，對於館方的「超前部署」表示肯定。台灣大學人類學系學生陳品伃補充建議，數位博物館如果能夠結合語音導覽，會更加深對展覽的印象。

實踐大學企業管理學系王又鵬教授表示，十三行的各項服務均很有創意且貼心，可以加強品牌辨識度，抓住觀眾的眼光，更拋出時下最熱門的「振興三倍券」議題，讓大家集思廣益如何把握這波潮流，吸引更多潛在客群。

(中時 )