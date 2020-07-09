旅美大聯盟大咖投手王維中決定留在台灣打球，主因竟是不想噩夢重演！他說，今年不知道怎麼做決定因而困擾！而且有時候覺得練球沒有目標，每天只有一直丟球練習、沒有比賽，那種感覺好像回到以前開刀復健的樣子。

其實王維中在內心早有定見，主要是美國新冠肺炎疫情嚴重，赴美是冒險行為，很怕得病連球都不能打，他表示，在早之前就做決定了，邊走邊看，一直在等疫情消息，其間也有其他國外球隊來接觸，可是他都沒有出賽。

王維中說，因為有聽到球球團人士講過今年球賽很難開打，主要是疫情嚴重，其實他滿早就決定希望有穩定的球季，他很想比賽，尤其到現在還不能比賽很不習慣。

未來會不會打中職再旅外？王維中表示，其實私下有與朋友討論，覺得之前滿多學長回來後很難再出去，也希望自己可以做好決定，現在不知道怎麼講？就把自己做好，因一定要在這個聯盟成為最好才有辦法再回去。

回到中職打球有至少打滿3年的限制，王維中認為，一開始有想著不要被限制3年，然而目前想要讓自己穩定，所以希望以複數年的大合約為主，打滿3年，至於合約內容交給經紀公司處理。

(中時 )