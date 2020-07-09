智慧跨螢時代來臨，三竹資訊（8284）開發手機、平板等看盤系統，提供股市報價資訊，9日再發表「電腦版、電視版」全新看盤系統。三竹表示，電腦版自由選搭10種看盤模式，免安裝就可使用；電視版主打聲控下單，在家看盤猶如VIP。三竹追逐智慧投資生活，拓展全台首個跨螢看盤版圖，打造「報價生態圈」。

三竹深耕行動金融看盤系統市場，自有品牌「三竹股市APP」為人熟知，三竹開發各種看盤及報價系統，並重視使用者的意見，穩定更版、升級。

雖然多數投資人已慣用手機或平板關注股市動態，三竹仍看重跨螢看盤報價的需求，加上投資人百般勸進三竹開發電腦版、電視版看盤系統，合作券商也樂觀其成，三竹董事長邱宏哲決定率領團隊，蒐集投資人及券商的需求與建議，傾全力投入開發電腦版、電視版。

如今，電腦版、電視版看盤系統成為服務生力軍，投資人輕鬆和原有的手機、平板等看盤系統同步自選股，隨時看盤、即時下單。三竹拓展全台首個跨螢看盤版圖，打造「報價生態圈」，邁向智慧投資生活。

三竹指出，電腦AP看盤系統「多模式、超便利」，除提供10種看盤模式，資訊豐富多元，使用者透過增加功能分頁或拖曳視窗，快速設定自己習慣的看盤功能。更方便的是，電腦AP看盤系統免安裝，使用者下載程式並打開壓縮，透過隨身碟或雲端放到其他電腦，都能直接使用，加上電腦AP看盤系統可無痛轉移三竹股市APP的既有資料，使用者就像在另一支大型手機輕鬆看盤。

另一方面，5G引領的智慧化時代來臨，帶動在家上網、追劇、打電動的趨勢，智慧電視將是家庭必備品。三竹跟上潮流，搶先全台推出智慧電視看盤系統，透過遙控器自訂介面或查看報價，坐在自家客廳即可看盤。智慧電視看盤系統主打內建語音功能，說出指令就能下單。三竹提到，只要對著遙控器的麥克風說出股票名稱、代號以及下單的指令，電視可即時顯示個股現況並完成下單。

三竹在產品發表會也首次公開研發多時的「策略選股APP」，APP不僅有報價功能，還提供430種選股策略，依據使用者的投資風格分析個股並回測勝率、診斷多空趨勢；三竹更強調，APP剖析大數據，首創AI選股評分，是三竹深化FinTech（金融科技）的象徵。

(工商 )