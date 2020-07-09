（台北福華大飯店力推深度國旅推出「大台北好好玩」住房專案，內有景點暢遊二日卡，可暢遊北北基20個景點。圖／台北福華大飯店）

搶攻國旅市場商機，台北福華大飯店自即日起至8月31日推出官網預訂「大台北好好玩」專案，搭贈的「景點暢遊二日卡」內含20個景點門票＋200間店家優惠，並加贈可儲值悠遊卡一張，將北北基20個精選景點一次網羅。 凡於官網訂房，週日至週四兩人同行每晚只要2,699元（假日加價300元）即可入住高級客房一晚（振興券或現金均適用）。此外，一家四口出遊入住四人房平日每晚4,699元（假日加價300元）。

台北福華飯店表示，「大台北好好玩」專案送景點暢遊二日卡最多四張，適合是閨蜜好友或是闔家大小趁夏出遊。二日卡可遊動物園、搭乘貓纜俯瞰綠意台北城、拜訪驚喜不斷的袖珍博物館、登上絢麗的美麗華摩天輪、漫步浪

漫懷舊的淡水古蹟博物館、駐足科普知識豐富的天文館和科教館等，其餘還包括兒童新樂園、士林官邸、北美館、當代藝術館、淡水渡輪、野柳、黃金博物館、林本源園邸、十三行博物館、朱銘美術館、波麗士天燈館、和平島公園、海洋科技博物館，滿滿的北北基三市共20個景點可供選擇。

鎖定國旅市場及小資家庭客群，福華飯店集團並推出跨縣市「福華1+1 暢遊北台灣」專案，攜手台北福華、新竹福華及石門水庫福華渡假飯店三館，不分平假日，任選2館入住各一晚或單店連住，三天兩夜暢遊價只要4,500元，等於是買一送一超優惠。入住台北福華高級雙人單/雙床房（平日皆含2客早餐），石門水庫福華則適用於湖景雙人房，若於平日入住新竹福華可免費升等為四人房型（平假日皆含早餐）。專案包含迎賓水果及迎賓飲料，亦可免費使用健身房、三溫暖等飯店設施。加上政府7月起推出的「安心旅遊國旅補助方案」、「振興三倍券」助攻下，入住五星飯店三天兩夜不到千元。

(工商 )