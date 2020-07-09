儘管兩岸疫情均陸續解封，但童裝銷售台灣相對穩定，麗嬰房（2911）9日公布6月營收2.81億元，較去年同期減少12.94％，與前幾個月衰退3～4成比較相對收斂許多，而中國淘帝-KY（2929）的6月營收則意外僅有7,333萬元，較去年同期大減近85％，累計上半年營收13.76億元仍有55.6％衰幅。

淘帝-KY指出，6月合併營收年減84.9％，較上月的1.83億元減少60.02％，主要受新冠肺炎疫情影響所致，今年中國童裝市場受新冠肺炎影響，實體門市銷售因出門購物人潮驟減而大幅下降，雖然大環境導致今年上半年整體營收表現明顯下滑，但淘帝-KY自去年開始積極佈局電商銷售，帶動整體線上電商營收比重提升。

淘帝-KY指出，目前旗下九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元化線上銷售，隨著新款秋冬童裝即將在第三季正式上市，電商線上銷售平台的佈局將可望挹注集團整體營運正面效益。唯全球疫情有第二波爆發隱憂，淘帝-KY提前強化電商線上銷售的佈局，可望在疫情的不確定性因素中展現維持營運穩定的支撐。

而麗嬰房過往中國衰退拖累，但在6月營收占比上，兩岸線上業績成長亦彌補不少實體缺口，相對亦使得減幅僅12％，大幅收斂前幾個月衰退幅度；台灣部分亦應疫情控制得宜，以及加碼促銷效應，緊接著15日起三倍券發放，亦成為家長趁機添購換季衣料與採購嬰童用品的最佳時機，預估有望在7、8月帶動一波不錯的買氣。

(工商 )